В Забайкальском крае Борзинским гарнизонным военным судом был вынесен приговор однофамильцу украинского президента – Валерию Зеленскому за отказ принимать участие в боевых действиях. Как сообщается в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда, военнослужащий в письменной форме отказался от поездки в служебную командировку для выполнения специальных задач.

«Борзинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Валерию Зеленскому. Военнослужащий устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Валерий Зеленский был приговорен к отбыванию наказания в колонии-поселении сроком на два года и три месяца. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее сообщалось о вынесении приговора Омским гарнизонным военным судом в отношении военнослужащего Сергея Баранова. Им дважды был осуществлен самовольный уход из воинской части. Кроме того, Баранов распространял наркотические вещества.