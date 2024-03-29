В Вильнюсе местные власти выступили с инициативой переименовать одну из центральных улиц города, которая называется Русская. Предлагается эту улицу переименовать в честь погибшего бойца из Литвы, воевавшего на стороне ВСУ против российской армии в зоне СВО.

По сообщению издания Delfi, соответствующее предложение было выдвинуто в городской мэрии депутатом от консервативной партии Ауримасом Нависом.

«Логично было бы назвать ее именем Тадаса Тумаса», – заявил литовский депутат.

Каково было решение городской мэрии по данному вопросу, пока не сообщалось.

На территории Украины в составе ВСУ воюет много иностранных наемников. Стоит отметить, что иностранцы также были в составе украинских ДРГ, пытавшихся проникнуть на территории Белгородской и Курской областей в период президентских выборов в России. Подразделения российской армии и пограничные отряды ФСБ выявили передвижение вражеской силы и нанесли огневое поражение. Противник был вынужден отступить.