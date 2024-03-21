Противостояние на Украине начало приобретать «зловещий характер» после заявлений лидеров европейских государств о возможной отправки в страну своего военного контингента. Об этом заявил помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Он добавил, что Украине и Россия должны как можно скорее перейти к дипломатическому урегулированию конфликта и прекратить боевые действия. Одновременно с этим от чиновников ЕС требуется успокоиться и перестать нагнетать напряженность. Они превратились в «ястребов» и пытаются втянуть в противостояние НАТО, но это может очень плохо закончиться.

Также Орбан заявил, что Будапешт выступает против поставок на Украину оружия, техники и боеприпасов, а также военной помощи Киеву в целом.