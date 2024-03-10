Папа римский Франциск, который ранее призвал киевский режим найти мужество, чтобы поднять белый флаг, имел в виду совершенно не капитуляцию, заявил руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Он пояснил, что понтифик просто использовал образ белого флага в качестве символа прекращения конфликта. Папа Франциск не призывал украинцев сдаваться, он предлагал им активнее заняться поиском вариантов дипломатического урегулирования противостояния.

«Он желает дипломатического решения для достижения справедливого и прочного мира», – добавил Бруни.

Ранее понтифик на вопрос журналиста о белом флаге заявил, что всегда сильнее оказывается тот, кто способен выбросить белый флаг и начать переговоры. Это высказывание спровоцировало бурное обсуждение в Европе и недовольство в Киеве.