В Уссурийске водитель поставил свою машину на стоянку для людей с ограниченными физическими возможностями, а в ответ на замечание от ветерана специальной военной операции начал разбрасываться угрозами.

Инцидент произошел на парковке для инвалидов торгового центра «Русский рынок». Участник СВО с позывным «Кипиш» приехал на встречу с девушкой-волонтером. Он сделал замечание водителю, незаконно поставившего машину на парковочное место для инвалидов.

В ответ водитель начал грозить «оторвать вторую ногу» ветерану. Первую он потерял в боях под Угледаром, когда спасал сослуживцев под ударами противника.