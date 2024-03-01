Японский постпред при ООН К. Ямадзаки заверил, что не слышал о планах властей отправлять солдат на украинскую территорию.

На вопрос о том, планирует ли Токио отправить военных или боевое снаряжение для помощи Киеву, Ямадзаки заявил, что о подобных планах ему неизвестно. «Я ничего не слышал из Токио о возможности отправки Сил самообороны», ответил японский постпред журналистам.

С 26 февраля репортеры по всему миру интересуются у влиятельных политиков и представителей властей разных стран, входящих в НАТО, планируют ли они отправлять своих солдат на Украину. Подобный вопрос вызван заявлением французского президента Э. Макрона. Для того, чтобы помочь Киеву остановить «русскую угрозу», он допустил вероятность отправки на Украину натовских военных. Генсек НАТО Й. Столтенберг сразу же прокомментировал скандальное заявление. Он напомнил, что Киев и так получает от НАТО «беспрецедентную помощь», поэтому об отправке кадровых военных речь не идет.