Правительство Таиланда заявило о намерении продления специальной туристической программы, предусматривающей пребывания российских граждан в стране до 90 дней без визы. И хотя текущее соглашение должно истечь уже 30 апреля, но местные власти решили продлить безвизовый режим еще на один год. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу в Таиланде примут до конца апреля.

По мнению экспертов в сфере туризма, данное решение в значительной мере увеличит поток туристов из РФ в Таиланд. А это благоприятно скажется на местном туристическом бизнесе.

Напомним, что российские граждане, по решению тайских властей, временно были освобождены от туристических виз до апреля 2024 года. Такое решение было вынесено правительством Таиланда осенью 2023 года.

Кроме того, многие туристы нашли способ продлить срок своего пребывания в Таиланде. Для этого они краткосрочно выезжали в Камбоджу, за счет чего получали новый штамп в паспорте, позволяющий еще 30 дней находиться в Таиланде.