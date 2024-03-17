Украинские СМИ заявляют о повреждениях инфраструктуры в Сумской области, не сообщая подробности о пораженных объектах. По словам местных властей, экстренные службы уже работают на местах ударов.

Телеграм-канал «Военкоры русской весны» уточняет, что атаки проводятся на складские и промышленные объекты, которые ВСУ используют в качестве укрепрайонов. Именно из Сумской области они в последнее время бьют по Курску и Белгороду, поэтому удары ВС РФ – это возмездие.

Для этой цели задействуется авиация, на позиции противника в Великой Писаревке у самой границы с РФ обрушиваются авиабомбы ФАБ и КАБ. Также украинские боевики жалуются на интенсивные артиллерийские удары ВС РФ.

Напомним, из Сумской области также осуществляются атаки диверсионных групп на приграничные регионы России.