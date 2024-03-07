В Сумах на Украине прогремел мощный взрыв. Видеозаписи уже облетели мессенджеры и социальные сети.

Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале сообщил, что под удар в Сумах попало место временного размещения украинских боевиков. При этом большинство из них как раз находились в здании в момент прилета. Точное число уничтоженных военнослужащих противника не уточняется.

Взрыв прогремел после объявления воздушной тревоги. Одновременно с Сумской тревожило также Харьковскую и Днепропетровскую область. Кроме того, ранее стало известно о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Херсоне, который в настоящий момент находится под контролем Киева.

Ранее ВС РФ мощным ударом накрыли украинскую базу в промзоне Часова Яра, для чего использовалась полуторатонная авиабомба ФАБ-1500 с УМПК.