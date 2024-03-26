Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты смогли узнать о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле» благодаря регулярному мониторингу деятельности террористов. Его слова приводит издание Bloomberg.

По словам Кирби, осведомленность США о готовящемся вероятном теракте в Москве говорит о том, что американская разведка способна справиться с планами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), несмотря на вывод армии США из Афганистана.

«Благодаря нашему активному мониторингу мы смогли предупредить российские власти о потенциальной атаке, готовящейся террористами», – заявил Джон Кирби.

Спикер Белого дома подчеркнул, что на данный момент вышеупомянутая террористическая группировка не несет реальных угроз для Соединенных Штатов.

Ранее Джон Кирби заявлял, что США не располагали информацией о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле».