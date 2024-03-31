Белый дом требует от Береговой службы и ВМС страны не раскрывать подробности пожара на военном корабле у острова Дофин. Сейчас грузовое судно по-прежнему находится там, рассказал телеграм-канал AF/Germani, передает портал «Царьград».

По мнению авторов публикации, Вашингтон не хочет, чтобы новостей о проблемах с кораблями стало больше. Ранее сухогруз Dali заблокировал сразу два морских пути, протаранив мост в Балтиморе. Сооружение не выдержало удара и рухнуло прямо на судно, придавив его всей своей огромной массой.

О причинах пожара на военному грузовике USNS Button никакой информации нет, ничего не известно о погибших и пострадавших на корабле. Администрация президента США требует молчания от всех ведомств, которые могут знать детали.