30-летняя американская учительница из штата Миссури Виктория Фаулер признала свою вину в растлении несовершеннолетнего. Ранее стало известно, что педагог занималась оральным сексом с 16-летним школьником.

Прошлым летом полицейские получили фотографии со смартфона, на которых учительница была обнаженной. После задержания она призналась, что трижды вступала в интимную близость с 16-летним учеником.

Сам школьник сообщил, что отправил педагогу более 20 фотографий эротического содержания. Их связь длилась с мая по август.

Суд приговорил Фаулер к пяти годам тюремного заключения условно. Также она не может заниматься педагогической деятельностью и общаться с несовершеннолетними.