Бежавшая из Ирландии в США в поисках лучшей жизни Мэри Маллон в итоге провела 20 лет в полной изоляции, превратившись «в самую опасную» женщину в Америке. Весь мир знал ее как «тифозную Мэри».

Мэри Маллон начала работать кухаркой в домах богачей в разгар тифа. Вскоре было замечено, что во всех домах, куда она устраивается, начинается эпидемия, при этом кухарка не болеет. Следователи начали разбирательства и обвинили Мэри в эпидемиях в семи домах.

Женщину поместили в лазарет Норт-Бразер, приговорив к полной и пожизненной изоляции. Репортеры превратили ирландку в монстра, который намеренно заражает американцев. «Тифозная Мэрия» умерла на 70-м году жизни, став одной из миллионов иммигрантов, которых «американская мечта» обошла стороной.