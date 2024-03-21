В Калифорнии полицейское управление начало публиковать снимки подозреваемых, скрывая их лица стикерами, изображающими головы человечков LEGO. Это связано с тем, что в 2024 году в силу вступил закон, запрещающий обнародование снимков подозреваемых в ненасильственных преступлениях.

Однако калифорнийские полицейские решили «выйти из положения» и продолжить информировать граждан о задержании подозреваемых весьма креативным способом. Но эти действия вызвали весьма неоднозначную реакцию у общественности. Некоторые посчитали такие фото смешными, другие же выразили мнение, что такие фотографии унижают честь и достоинство арестованного человека.

Профессор социологии Питер Ханинг заявил, что подобные действия со стороны представителей закона не просто ущемляют права арестованных, но и наносят ущерб их репутации. По его словам, такие публикации можно сравнить с давней антигуманной практикой унижения и публичного позора заключенных.