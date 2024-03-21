Американская телеведущая и журналистка Кэндис Оуэн рассказала, что на протяжении трех лет собирала «факты», доказывающие смену пола супругой французского лидера Эммануэля Макрона – Брижит Макрон (Тронье).

Журналистка заявляет, что у нее есть видеозапись трансгендера, называющего себя Вероник, чей голос идентичен голосу Брижит. Оуэн уверена, что Вероник и первая леди Франции является одной личностью.

Кроме того, американская телеведущая утверждает, что под личностью Брижит Тронье скрывается Жан-Мишель Тронье, являющийся родным братом настоящей Брижит, которая пропала без вести в 1961 году. А мужчина якобы взял личность своей пропавшей сестры. Что случилось с настоящей Брижит – неизвестно. Примерно с 1984 года Жан-Мишель якобы начал «жить жизнью» Брижит, получив все необходимые документы.

По словам Кэндис Оуэн, Брижит Макрон приходится своим детям не матерью, а отцом. Настоящая мать детей первой леди Франции – Брижит Озьер, являющаяся супругой Жана-Мишеля.

Первые слухи о трансгендерности Брижит Макрон появились в 2022 году, когда в Сети начало распространяться видео, на котором утверждалось, что первая леди Франции якобы в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. В связи с этим Брижит и ее дети подали иск в суд.