23-летняя учительница Алисса Тодд из американского штата Аризона предстанет перед судом. Следствие выяснило, что на протяжении двух месяцев она неоднократно насиловала 15-летнего ученика.

В полицию с заявлением на Алиссу обратилась ее свекровь. Супруг нашел в вещах учительницы переписку с учеником и ряд вещей интимного характера.

Полиция начала разбираться в обстоятельствах дела и выяснила, что педагог совращала школьника в течение двух месяцев. Ее действия квалифицировали как неоднократное изнасилование несовершеннолетнего, поэтому учительница вполне может получить большой тюремный срок.

Ранее стало известно 24-летей учительнице из американского города Агуа-Дульсе. Она не только совращала учеников, но еще и приобретала для них алкоголь и сигареты.