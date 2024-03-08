Россия не является агрессором и отстаивает собственные национальные интересы на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты Словакии и вице-спикер парламента страны Андрей Данко.

Он объяснил, что одной из причин начала специальной военной операции стала неспособность Киева обеспечить равноправие по отношению к русскоязычным гражданам. Москва была вынуждена вмешаться, чтобы предотвратить геноцид и восстановить справедливость.

Данко задали вопрос, нарушила ли Россия международной право, на что политик ответил, что США делают это постоянно, вмешиваясь в дела государств, даже не входящих в сферу их интересов. Также регулярно нарушает международное право Израиль, но почему-то этот вопрос никто не поднимает.

Также Данко назвал эффективный способ разрешения конфликта на Украине. Он считает, что между двумя странами должна быть создана буферная зона. Становиться же на сторону Киева в конфликте – это только усиление эскалации, к мирному решению такой шаг не приведет.