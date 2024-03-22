Первые кадры, снятые внутри помещения поврежденного реактора атомной электростанции (АЭС) Фукусима. Съемка была осуществлена оператором АЭС с помощью мини-дрона. Об этом в своем материале сообщает издание Associated Press.

На опубликованных кадрах можно увидеть деформированное оборудование в помещении с поврежденным реактором. Данные кадры стали первыми из опубликованных снимков, сделанных внутри основной структурной опоры в наиболее пострадавшей области, расположенной непосредственно под активной зоной реактора.

Примечательно, что прошлые попытки попасть в данную область при помощи мини-дрона не увенчались успехом у оператора АЭС Фукусима. Специалисты надеются, что с помощью дрона смогут обнаружить точное местонахождение 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива. Данная информация поможет специалистам в организации работ по его удалению со станции для утилизации.