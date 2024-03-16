Портал «Военное дело» распространил вирусное видео, авторы которого провели симуляцию ядерного удара Соединенных Штатов по России. Атака проводится сразу всеми ракетами и длится всего 76 секунд, отмечают авторы записи.

«Удару» подверглись все крупные города страны, на которые выделили от 1 до 20 боеголовок с ядерным зарядом. Кроме того, 200 боеголовок мощностью в 100-500 килотонн создатели симуляции направили на Санкт-Петербург и Москву. Отмечается, что при такой атаке в первый час погибнет до 45 миллионов человек.

Авторы все тщательно рассчитали, однако не учли несколько важных деталей, делающих из их симуляции очередной голливудский мультфильм.

Во-первых, в распоряжении России имеются современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые перехватят немалую часть ракет. Во-вторых, в военной доктрине РФ прописан встречный ядерный удар, который будет нанесен еще до того момента, когда американские ракеты долетят до российской территории.

Если ядерная война все же начнется и участвовать в ней будут США, Россия и Китай, то можно ожидать гибели большей части человечества. Не менее 5 миллиардов сгорят в ядерном огне, а победителей в войне не будет.