В Сети появилась видеозапись момента задержания одного из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». На кадрах видно, как пойманный беглец окружен силовиками с оружием. Кроме того, для его поимки использовалась служебная собака, которая также попала на видеозапись.

Камере удалось запечатлеть, как лежащему на земле террористу наносят несколько ударов, с требованием показать, где оружие, с которого он и его подельники стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Теперь террорист за свои бесчеловечные действия понесет наказание в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокусе» Мухаммадсобир Файзов уже был допрошен следователями. Стоит отметить, что во время задержания 19-летний Файзов оказывал правоохранителям жесткое сопротивление – стрелял в них из огнестрельного оружия. В перестрелке он получил травму, после чего был доставлен в больницу на операцию.