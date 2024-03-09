Украинские боевики оборудуют позиции в разрушенных частных домах, но российская разведка успешно находит их и там. Так, на одном из участков фронта ВС РФ уничтожили операторов БПЛА, затаившихся в одном из зданий в частном секторе.

Кадры этого удара показал телеграм-канал «Изнанка». На них видно, как в дом прилетает артиллерийский снаряд. Раздается мощный взрыв, не оставляя боевикам ВСУ ни единого шанса выбраться наружу.

Ранее сообщалось, что ВС РФ создали смертоносную связку артиллерии и беспилотных аппаратов, которой Киеву нечего противопоставить. Дроны вычисляют позиции врага, корректируют артиллерийские удары и подтверждают уничтожение целей. Кроме того, многие беспилотники способны сбрасывать взрывные устройства прямо на головы боевикам ВСУ, уничтожать их технику и вооружение.