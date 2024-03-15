Один из самых известных и узнаваемых боксеров современности 57- летний Майк Тайсон опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram (деятельность корпорации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) видео со своей первой тренировки перед предстоящим поединком с блогером Джейком Полом.

«День первый. Веселье только начинается», – говорит легендарный боксер Майк Тайсон в конце короткого ролика.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как легенда мирового бокса отрабатывает удары в паре со своим тренером в зале. При этом поединок 57-летнего Майка Тайсона с 27-летним блогером Джейком Полом запланирован на середину лета 2024 года.

Боксерский поединок будет принимать стадион с раздвижной крышей AT&T Stadium, расположенный в американском городе Арлингтон штата Техас. В профессиональной карьера Тайсона насчитывается 50 побед и 6 поражений. Пол может похвастаться 9 победами на боксерском ринге и 1 поражением.