В социальных сетях и Телеграм-каналах появились кадры первых минут нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл». На записи, снятой автомобильным видеорегистратором очевидца, можно увидеть, как террористы вышли из белого Renault. Затем раздаются звуки выстрелов – это момент, когда террористы зашли в здание и сразу начали стрелять по людям у входа.

22 марта в концертом зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого пострадало и погибло множество людей. Незадолго до начала запланированного концерта группы «Пикник» несколько вооруженных мужчин зашли в развлекательный центр и открыли огонь по присутствующим в фойе людям. После чего перешли в зрительный зал и начали стрелять по всем, кого видели, а затем подожгли помещение. Люди в панике бежали к эвакуационным выходам, некоторые выбивали стекла и таким образом убегали от опасности.

По информации Минздрава, среди пострадавших числится более 140 человек, среди которых есть дети. По предварительным данным в списке погибших уже насчитывается более 100 человек. Также есть и пропавшие без вести люди, которых нет ни в одном из списков.