Пользовали Telegram 6 марта получили возможность увидеть кадры ночного боя, в ходе которого российские моряки большого десантного корабля «Цезарь Куников» отбиваются от атакующих безэкипажных катеров ВСУ.

На тг-канале Fighterbomber появилась видеозапись, на которой экипаж российского корабля отбивается от атакующих морских дронов противника. В кадр попадает атака одного из безэкипажных катеров врага, по которому стоящий на палубе матрос ведет огонь. Можно увидеть, как на мгновение вражеский морской дрон приближается к кораблю, затем делает крутой разворот и уходит в темноту.

Ранее украинские источники сообщили, что русский БДК «Цезарь Куников» был атакован морскими дронами ВСУ. Российские военкоры писали, что бой длился 20 минут. Русский корабль противник атаковал десятью безэкипажными катерами. Один из них смог войти в пробоину и сдетонировать внутри. Экипаж без потерь эвакуировался. Минобороны РФ эту информацию официально не комментировало.