Проживающая в Израиле вместе с семьей на протяжении последних двух лет певица Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях новые фотографии своей дочери Лизы и сына Гарри. Свежие снимки были сделаны у бассейна и во время прогулки на пляже.

Певица опубликовала снимок своих детей, позировавших на фоне бассейна. Лиза предстала на фотографии в спортивном костюме светло-бирюзового цвета, а Гарри был одет в костюм и панаму черного цвета. При этом и сын и дочь Пугачевой позировали в шлепанцах на босые ноги. Гарри решил присесть на корточки, а Лиза указала на брата рукой.

Также в социальных сетях появилось видео совместной прогулки Лизы со своим отцом Максимом Галкиным (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) по пляжу в Израиле. На прогулку Лиза оделась в шорты салатового цвета и футболку с ярким принтом. Во время прогулки девочка попробовала руку и пришла к выводу, что она еще слишком прохладная.