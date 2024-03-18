Очевидцы сняли момент уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата в окрестностях аэропорта Домодедово, летевшего в сторону Москвы. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала Mash.

Сообщается, что после уничтожения украинского дрона его обломки упали на крышу, расположенного рядом складского помещения. На опубликованных кадрах можно увидеть момент перехвата беспилотного летательного аппарата ВСУ, а также последствия падения его обломков на крышу склада.

Авторы Телеграм-канала отметили, что из-за обнаруженного в воздушном пространстве украинского беспилотника в аэропортах Внуково и Жуковский были введены ограничения. Непосредственно в аэропорту Внуково были задержаны десятки вылетов. При этом некоторые прибывающие воздушные борты были перенаправлены в Шереметьево и аэропорт Нижнего Новгорода.

В настоящий момент во всех столичных аэропортах были отменены все введенные ограничения.