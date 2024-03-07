Возвращаясь из зоны проведения специальной военной операции военнослужащий Николай решил устроить своей дочери сюрприз, придя к ней в школу во время уроков. Соответствующие кадры были опубликованы на страничке среднеобразовательной школы №12 города Артемовский в социальной сети «ВКонтакте».

«Папа вернулся! Детская радость самая искренняя!», – написано в описании к опубликованному трогательному видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как к ученице второго класса во время уроков пришел отец, недавно вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции.

Девочка сначала не поверила своих глазам от неожиданности, а потом расплакалась из-за переполнивших ее эмоций. Примечательно, что отец вернулся из зоны СВО к своей дочери в преддверии Международного женского дня, устроив ей настоящий сюрприз.