Воздушно-космические силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Яворовского полигона, расположенного в окрестностях Львова. Сообщение о ракетном ударе было опубликовано в Телеграм-канале «Донбасский партизан».

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по украинскому военному полигону. На первом этапе Яворовский полигон был поражен крылатыми ракетами. Второй этап был реализован спустя два часа, когда в небо поднялись сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31. Авиация нанесла повторный удар по военному полигону гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Кадры, снятые очевидцами во Львовской области в момент прилетов, были опубликованы на страничке «Блокнот России» в социальной сети «ВКонтакте». Военкоры сообщают, что в результате ракетного удара была уничтожена западная военная техника, привезенная на территорию Украины из разных стран НАТО. По предварительным данным, было поражено порядка 15 бронемашин.