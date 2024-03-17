Авторы Телеграм-канала «Работайте, братья!» опубликовали архивные кадры эффектного уничтожения первого танка Abrams M1 производства США Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении бойцами российского спецназа «Отважных».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российский FPV-дрон наносит удар в кормовую часть башни американского танка Abrams. В результате точного попадания произошла детонация боекомплекта танка. Бронемашина начала гореть, устроив эффектный салют из разрывающихся боеприпасов на поле боя.

Украинские танкисты в панике покинули загоревшийся танк. В итоге командир танка погиб от полученных ран, а остальные члены экипажа получили значительные ожоги. Относительно легкие ранения получил только водитель-механик.

Напомним, что первый танк Abrams M1, переданный Соединенными Штатами Вооруженным силам Украины, был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции российскими бойцами 26 февраля.