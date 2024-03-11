Российские бойцы продолжают уничтожать западную бронетехнику Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Очередные кадры с сожжённым американским танком Abrams были опубликованы авторами Телеграм-канала «Военное дело».

На кадрах, снятых российским беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть догорающие останки американского танка Abrams, уже 4-го уничтоженного российскими войсками в зоне СВО. Сообщается, что бронемашина была уничтожена российскими военнослужащими в окрестностях поселка Бердычи на Авдеевском направлении.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в своем Телеграм-канале написал, что американский танк Abrams ВСУ был уничтожен выстрелом из противотанкового гранатомета. При этом вместе с бронемашиной был уничтожен и экипаж.

Примечательно, что все четыре американских танка Abrams ВС Украины были уничтожены на Авдеевском направлении, где командование украинской армии применило их впервые на поле боя.