ВС РФ задействовали оперативно-тактический комплекс «Искандер» для удара по военным объектам ВСУ в районе населенного пункта Михайловка в Запорожской области. Сообщается о поражении крупного склада боеприпасов и пункта дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Телеграм-канал «Изнанка» опубликовал видео этой мощной атаки.

«Уничтожение пункта временной дислокации и склада боеприпасов ВСУ на восточной окраине села Михайловка возле города Селидово ударом двух баллистических ракет ОТРК «Искандер». Расстояние от линии фронта около 18 км», – написали авторы публикации.

На записи видно, как ракеты «Искандер» накрывают цели противника. На складе детонируют боеприпасы, в результате чего начинается сильный пожар. Также столбы дыма поднимаются на местах дислокации живой силы и техники ВСУ.