11 марта в Сети появились кадры ракетного удара ВС РФ по вражескому МиГ-29, которым управлял майор ВСУ А. Ткаченко.

Кадры с ударом и крушением украинского МиГ-29 вблизи Покровска в ДНР показал тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По видео понятно, что оно сделано очевидцем, который находится в личном автомобиле. На уникальных кадрах можно следить за полетом украинского истребителя, за штурвалом которого, как стало известно позже, находился пилот ВСУ А. Ткаченко.

В кадр также попал сам ракетный удар, после которого истребитель взрывается и объятый плотным черным дымом устремляется к земле. В украинском сегменте Сети появились некрологи по случаю гибели пилота МиГ-29.

8 марта Минобороны РФ подтвердило уничтожение вражеского МиГ-29, который был сбит ракетчиками ПВО. В тот день украинские паблики выложили кадры с пожаром на месте рухнувшего истребителя.