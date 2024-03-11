Майор авиации ВСУ 33-летний Андрей Ткаченко сгорел заживо в истребителе МиГ-29, сбитом в воздушном пространстве ДНР 8 марта. Об этом сообщила организация «Самборский пласт».

Летчик был родом из Самбора Львовской области. Он бомбил Донбасс еще в 2014-м, когда Киев объявил против не пожелавших оставаться под его властью жителей Донбасса «антитеррористическую операцию».

Сбила Ткаченко ракета из украинского ПЗРК. Пилот возвращался с очередного налета и попал под «дружественный огонь». Он пытался развернуться и выбросить тепловые ловушки, чтобы избежать поражения, но потерпел крушение, не успев катапультироваться.

Ранее сообщалось, что ракета ПЗРК была запущена из района населенного пункта Новооленовка, который контролируется Киевом. Это подтверждает уничтожение самолета боевиками ВСУ.