В дни Великого поста (начинается 18 марта и заканчивается 4 мая) православным верующим следует отказаться от чрезмерного времяпровождения в социальных сетях и блогах, а также усилить молитвы о русских воинах, защищающих отечество, в зоне проведения спецоперации. С таким обращением к верующим выступили представители Русской православной церкви.

«Давайте усиленно помолимся, особенно в этот пост, потому что идут военные действия, гибнут наши люди, братья и сестры, наши воины, раненые, в плену, поэтому нужна сугубая молитва, тем более в дни святого Великого поста», – заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл (Покровский).

По словам заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, в дни Великого поста каждый православный верующий должен отказаться от самого большего соблазна в своей повседневной жизни.