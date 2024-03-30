Инженеры конструкторского бюро «Талламхо» создали детектор беспилотников, способный выявлять любые виды дронов независимо от частоты, на которой они работают. Устройство использует акустический метод обнаружения вражеских аппаратов.

Детектор «Малик» — это уникальный прибор, который анализирует звуки, распознает по ним беспилотные аппараты и создает базу данных для дальнейшего использования. С ней он сможет не только выявлять украинские дроны, но и идентифицировать их.

Конструкторы создали две версии «Малика» – стационарную, которую можно использовать для защиты от БПЛА любых объектов инфраструктуры, а также переносную. Последняя имеет компактные размеры и небольшой вес, благодаря чему крепится на бронежилет.

Данные, собранные «Маликом», можно регулярно обновлять через интернет. Использование детектора позволяет заранее обнаружить приближение дрона, определить его модель, а также либо укрыться от атаки, либо подготовить средства поражения БПЛА.