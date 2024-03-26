Обстрел Украиной Севастополя в ночь на 24 марта привел к повреждению более 100 зданий. Об этом сообщил Алексей Краснокутский, возглавляющий Департамент общественной безопасности города.

Речь идет о 96 жилых многоэтажных домах, а также о 30 коммерческих и административных объектах. Кроме того, во время атаки противника пострадали 25 личных автомобилей, шесть пассажирских катеров и 62 единицы другой техники, включая общественный транспорт.

На поврежденные окна (их более 400 штук) пока установили временные укрытия. В 249 частных домовладениях восстановлена подача газа. Помимо перечисленных выше объектов, повреждения получили два дошкольных учреждения и одна школа.

Напомним, ранее сообщалось об уничтожении двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВСУ на аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Именно эти самолеты использовались для атаки на Севастополь.