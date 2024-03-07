Украинские военные не без помощи российских бойцов уничтожили сразу три единицы западной техники. Причем две из них – это танки Leopard 2 немецкого производства.

Боевые машины были атакованы из противотанкового ракетного комплекса, внутри одной из них вспыхнул пожар. Механик-водитель потерял контроль над танком, из-за чего тот протаранил другой «Леопард». В результате обе единицы сгорели на поле боя.

Также серьезные повреждения получил голландский бронетранспортер YPR-765, который тоже находился рядом.

Ранее эксперты отмечали, что Украина превратилась в кладбище западной техники. Особенно страдают танки, среди которых уже не только немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры», но и «Абрамсы» производства США. Также не хуже танков горят БМП «Брэдли», «Мардер» и прочие.