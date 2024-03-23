Сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение на двух полосах на внешней стороне МКАДа в районе «Крокус Сити Холл». Отмечается, что ограничение до сих пор не было снято.

Вечером 22 марта в районе 20:00 по мск в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. По предварительным данным, шесть вооруженных мужчин зашли в здание и открыли стрельбу по находящимся в нем людям.

Несколько террористов начали стрелять в людей в фойе, другие – открыли стрельбу в зале, где должен был начаться концерт. Боевики расстреливали всех, кто попадался в их поле зрения. Затем они подожгли концертный зал, в результате чего возник пожар «повышенной сложности». Известно, что прозвучало два взрыва.

Людей, находившихся в «Крокусе» охватила паника. Кто-то смог выбежать через эвакуационные выходы, другие выбирались на крышу, некоторые разбивали окна и выбегали таким способом из здания.

По предварительным данным, пострадало более 140 людей, среди которых есть дети. 61 человек находится в крайне тяжелом состоянии. На данный момент известно о 60-ти погибших, среди которых также есть несовершеннолетние.