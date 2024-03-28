На Украине уклоняются от своих воинских обязанностей около 1 миллиона граждан, уверен депутат Верховной рады Александр Дубинский. Находящийся в СИЗО оппозиционер отметил, что с начала года количество уклонистов выросло еще на 100 тысяч человек.

Так он прокомментировал заявление замначальника военкомата Ивано-Франковской области, который сообщил, что в регионе разыскивается 40 тысяч мужчин за уклонение от службы.

По мнению Дубинского, если только в одной области насчитали 40 тысяч уклонистов, то по всей Украине их не меньше миллиона. Поэтому в новом законопроекте скорее всего будет запрещено перемещение военнообязанных из одного региона в другой. Также до предела ужесточат контроль как на границе, так и в приграничных районах страны.