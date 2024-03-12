Видеозапись, на котором якобы зафиксирован бой у поселка Теткино Курской области, сделана еще неделю назад. Это фейк, рассказали в правительстве региона.

На кадрах, распространившихся по Сети, видно лишь заснеженное поле. Из лесополосы, находящейся за ним, раздаются звуки выстрелов из стрелкового оружия. При этом сообщается, что украинская ДРГ якобы прорвалась в Курскую область и ведет бой.

На деле подобные видео распространяет украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций), который подгадал старые записи под попытки ВСУ прорваться на территорию России.

В правительстве Курской области объяснили, что всего одной самой простой проверки оказалось достаточно, что видео снято совсем не 12 марта, как утверждается в Сети, а неделю назад.