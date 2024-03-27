Министр обороны Польши разжаловал генерал-лейтенанта Я. Громадзинского. Его не только отстранили от должности, но также поручили военной контрразведке проверить профессиональную деятельность Громадзинского.

Известно, что отстраненный от должности генерал-лейтенант командовал Еврокорпусом – группой быстрого реагирования в Страсбурге. На эту должность генерал был назначен летом прошлого года. Вместе с американскими коллегами Громадзинский, в числе прочего, курировал вопросы подготовки солдат украинской армии.

В качестве официальной причины отстранения польского генерала названа некая «новая информация», по которой военная контрразведка проводит расследование. Контрразведчики должны убедиться, что генерал по-прежнему достоин того, чтобы иметь доступ к государственным тайнам Польши.