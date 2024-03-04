Коммунальные службы в Наро-Фоминске решили не убирать огромный сугроб с тротуара, а вместо этого прокопали в нем туннель, чтобы люди смогли свободно переходить дорогу по пешеходному переходу. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала «Подъем».

«Куда ж люди должны идти? Правильно, в сугроб! Тут коммунальные власти что придумали? Пещеру», – говорит за кадром автор видеоролика.

На опубликованных кадрах можно увидеть огромных размеров сугроб на тротуаре, в котором были прорыты несколько тоннелей для пешеходов. Однако в комментариях горожане сочли такое сооружение небезопасным, поскольку в момент таяния тоннель может обрушится на головы пешеходам.

«Сотрудники ЖКХ вообще не имеют отношения к этой автомобильной дороге. Эта дорога региональная, и если это вообще она, то там и тротуар, и сама дорога, и придорожная полоса обслуживается “Мосавтодором”», – приводят авторы Телеграм-канала комментарий администрации города.