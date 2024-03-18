Четырехлетний мальчик с редкой врожденной патологией был успешно прооперирован хирургами в Подмосковье. Об этом в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU рассказала заведующая отделением детской хирургии Видновской районной клинической больницы Виктория Жиронкина.

По ее словам, во время осмотра у ребенка диагностировали новообразование на боковой поверхности шеи. После проведенных исследований оказалось, что у 4-летнего мальчика присутствует рудимент жаберной дуги. Вылечить подобную патологию можно только оперативным путем.

«Вмешательство длилось несколько часов, закончилось благополучно, и рудимент был удален», – рассказала Жиронкина.

Заведующая отделением детской хирургии объяснила, что подобная патология возникает при нарушении процесса эмбрионального развития, когда жаберные щели заращиваются неправильно. В таком случае может образоваться жаберный свищ, который со временем преобразуется в кисту, а в редких случаях – в рудимент жаберной дуги.