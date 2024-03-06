В Херсоне, подконтрольном в данный момент киевскому режиму, произошел мощный взрыв, повредивший объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Он не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь, отметив лишь, что пострадал он из-за обстрела.

Напомним, ВС РФ регулярно атакуют объекты энергетической, военной и промышленной во всех регионах Украины. Это дает возможность снижать боеспособность ВСУ, разрушать логистику, а также препятствовать производству боеприпасов и сборке беспилотных аппаратов, используемых Киевом для атак на Россию.

Также после выхода РФ из зерновой сделки, Вооруженные силы начали обстреливать портовую инфраструктуру, которую Запад использовал для поставок оружия на Украину.