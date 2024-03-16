47-летний петербуржец после развода с супругой казалось обрел счастье в браке с ее матерью, однако скончался через несколько лет от депрессии и запоев.

В 2015 году петербуржец развелся с супругой. Роман с ней у мужчины завязался во время отбывания срока за убийство. Женщина писала душевые письма, он – охотно отвечал. После освобождения сделал предложение, но вскоре романтика и любовь канули в Лету. Супруги развелись, однако мужчина быстро переключился на тещу. Сам он объяснял выбор в шутку тем, что такая жена ему точно не изменит.

После выхода из тюрьмы состояние здоровья петербуржца начало ухудшаться. Его почки не выводили жидкость, которую приходилось регулярно откачивать. Вместо лечения мужчина предпочитал глушить боль алкоголем. Запои вылились в депрессию. Он слег, но новоиспеченная жена до последнего ухаживала за ним. Об отношениях между дочерью и матерью, которые вышли замуж за одного мужчину, Комсомолка не сообщает.