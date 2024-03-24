В Санкт-Петербурге в краже цветов и игрушек, возложенных как дань памяти жертвам теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», несколько очевидцев уличили местную жительницу, сняв ее действия на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.

Инцидент произошел на станции метро «Технологически институт». Сотрудник метро остановил женщину с цветами и попросил объяснить, почему она взяла цветы, которые были возложены как дань скорби и памяти жертвам ужасного теракта. На это она ответила, что не знает ничего о трагедии, и ей неизвестно, что 24 марта объявлено днем скорби.

«Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять», – заявила расхитительница цветов.

Свидетели инцидента пребывали в шоке от такого хамского поведения и невежества. Ведь игрушки и цветы были оставлены возле стихийного места памяти погибшим другими людьми в качестве выражения своей скорби, боли утраты. А она бесцеремонно взяла то, что ей по праву не принадлежит, отметили пассажиры метро.

Но по итогу, все цветы и игрушки были возвращены на свое законное место.