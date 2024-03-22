В отношении 35-летнего мужчины, в чьей квартире в Приморском районе Петербурга умерла пропавшая без вести восьмиклассница, завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом в своем материале сообщает издание «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и поместили в изолятор временного содержания. Смерть 14-летней девочки была зафиксирована бригадой скорой помощи, приехавшей по вызову в квартиру подозреваемого на проспекте Королева. Медики констатировали смерть, а также зафиксировали у восьмиклассницы синяк на бедре и ссадину на голове. На тот момент девочку в течении суток разыскивали сотрудники полиции и родные.

По словам задержанного, к нему в гости пришла подруга в компании школьницы. Пока мужчина развлекался со своей подружкой, 14-летней девочке стало плохо и ее вырвало. Мужчина перевернул ее на бок, чтобы она не захлебнулась рвотными массами, а потом вызвал бригаду скорой помощи. Однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть подростка.