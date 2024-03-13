В одной из питерской школ обсуждают инцидент, который случился на награждении участников спортивно-патриотической игры «Зарница». Один из призеров попытался придушить победителя.

Сообщается, что инцидент случился в школе Московского районе. Детям за участие в «Зарнице» раздали шоколадные медали на лентах. Серебряный призер забрал награду и сел в зале сзади мальчика, которого признали лучшим. В какой-то момент расстроенный обладатель «серебра» накинул на шею победителя ленту и начал его душить.

Присутствующие в зале школьники сильно испугались, рассказали педагоги. Среди детей чуть не началась паника, однако учителя быстро среагировали на действия «душителя», «обезоружили» его и сняли удавку с шеи золотого призера. Его осмотрели медики, которые обнаружили ушиб мягких тканей. О дальнейших разбирательствах с мальчиком-душителем не сообщается.