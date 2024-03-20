Пропавшая два дня назад 14-летняя девочка была найдена мертвой в чужой квартире в Приморском районе Петербурга. Молодая девушка умерла, пока ее подруга развлекалась с 35-летним хозяином квартиры. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют точные обстоятельства и причины смерти подростка. Об этом в своем материале сообщает портал «Фонтанка».

18 марта ученица восьмого класса ушла из школы рано утром и больше не выходила на связь. О пропаже подростка в правоохранительные органы заявила социальный педагог, поскольку девочка была из неполной семьи и уже попадала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних.

Пропавшая два дня назад девочка была опознана сотрудниками полиции, прибывшими в квартиру, расположенную на проспекте Королева 57, по вызову бригады скорой помощи. Медики приехали на вызов, однако спасать подростка уже было поздно, и они зафиксировали смерть девушки.

По предварительным данным, 35-летний арендатор квартиры пригласил к себе в гости через группу «Вписки» в одном из мессенджеров двух девушек. Девушки приехали уже «навеселе», но одна из них вела себя неадекватно. Пока мужчина был увлечен кампанией одной из девушек, второй стало плохо. Восьмикласснице стало плохо и ее стошнило. Тогда мужчина подошел к девушке, чтобы перевернуть ее, но она уже не дышала. Он вызвал скорую, а вторая девушка быстро оделась и сбежала с квартиры.