Питерские оперативники разыскивают странного вора, который пытался обнести банк, но столкнувшись с отказом сотрудников ретировался.

Питерский главк МВД сообщил, что попытка ограбления банка на Васильевском острове случилась 7 марта в районе полвосьмого вечера. Свидетели рассказали, что неизвестный мужчина зашел в здание банка и распылил в зале перцовый баллончик. После этого он потребовал у сотрудников деньги. Те отказали.

Услышав отказ, незадачливый грабитель в нерешительности помедлил, а затем убежал из банка и скрылся в неизвестном направлении. Очевидцы рассказали, что он уехал на белом автомобиле. Хотя банк не лишился денег, полицейские все равно объявили ориентировку на злоумышленника.